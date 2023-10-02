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Зубрилова (Павлова) Клавдия Ивановна
Зубрилова (Павлова) Клавдия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1908
Пол
Женский
Отец
Павлов Иван Акимович
1877 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1908
Отец:
Павлов Иван Акимович
Мать: не указана
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