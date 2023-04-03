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Таранов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Таранов Григорий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Таранов Григорий

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
28.06.1857

Сын: Таранов Сергий

Мать ребёнка: Екатерина

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860
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