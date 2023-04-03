Таранов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Таранов Григорий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Таранов Григорий
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
28.06.1857
Сын: Таранов Сергий
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860