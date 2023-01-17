Соляная (Долженкова) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1877 ст.
Дочь: Игнатенкова Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
13.06.1883
Дочь: Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович
Воспр.-Долженков Степан Иванович,вдова Лепская(Соляная)Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
06.10.1884
Дочь: Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович
воспр.Долженко Степан Иванов,Соляная Евдокия Никитична-девица
Рождение ребёнка
25.03.1890 ст.
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович
Дочь уволенного в запас рядового,Восприемники:Попов Иван Антонов,Цепляева Милания Васильева-девица
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.
Сын: Соляной Порфирий Иосифович
Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович
Воспр.:Долженко Стефан Иванов;Солянова Евдокия Никанорова,жена Евстигнея Семионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно