Соляная (Долженкова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соляная (Долженкова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1877 ст.

Дочь: Игнатенкова Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.06.1883

Дочь: Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.-Долженков Степан Иванович,вдова Лепская(Соляная)Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
06.10.1884

Дочь: Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр.Долженко Степан Иванов,Соляная Евдокия Никитична-девица
Рождение ребёнка
25.03.1890 ст.

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Дочь уволенного в запас рядового,Восприемники:Попов Иван Антонов,Цепляева Милания Васильева-девица
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.

Сын: Соляной Порфирий Иосифович

Отец ребёнка: Соляной Иосиф Семенович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.:Долженко Стефан Иванов;Солянова Евдокия Никанорова,жена Евстигнея Семионова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соляной Иосиф Семенович

Смерть
Неизвестно
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