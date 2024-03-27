Сяйджафяров Саяр Айзатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сяйджафяров Саяр Айзатуллович

Место рождения

д.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

05.05.1936

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936

Отец: Сейфуллин Айзатулла Сейфулинович

Мать: Ашряп

д.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
22.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Смерть
1995
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