Сяйджафяров Саяр Айзатуллович
Место рожденияд.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения05.05.1936
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936
Отец: Сейфуллин Айзатулла Сейфулинович
Мать: Ашряп
д.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
22.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Смерть
1995