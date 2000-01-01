Дивов Варфоломей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивов Варфоломей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1612

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дивов Константин Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1581

Сын: Дивов Василий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Дивова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Дивова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Семен Варфоломеевич

Мать ребёнка: Дивова Мария

Смерть
1612
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