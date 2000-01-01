Дивов Варфоломей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1612
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дивов Константин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1581
Сын: Дивов Василий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Дивова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Дивова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Семен Варфоломеевич
Мать ребёнка: Дивова Мария
Смерть
1612