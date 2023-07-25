Внуковская Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Внуковская Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1981

Пол

Женский

Отец

56 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1981

Отец: Внуковский Владимир Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.2008

Дочь: Мятишкина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.01.2010

Дочь: Мятишкина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

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