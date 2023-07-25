Внуковская Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1981
Отец: Внуковский Владимир Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2008
Дочь: Мятишкина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.01.2010
Дочь: Мятишкина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан