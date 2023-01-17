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Данилов Петр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Данилов Яков Иванович

Мать: Александра Тимофеевна

Бракосочетание
21.04.1874 ст.

Жена: Оксенова Александра Андреевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.02.1886 ст.

Дочь: Данилова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Оксенова Александра Андреевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.09.1887

Сын: Данилов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Оксенова Александра Андреевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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