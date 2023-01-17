Данилов Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Данилов Яков Иванович
Мать: Александра Тимофеевна
Бракосочетание
21.04.1874 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1886 ст.
Дочь: Данилова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Оксенова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
29.09.1887
Сын: Данилов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Оксенова Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно