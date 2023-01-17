Пономарев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Владимир Владимирович

Пономарев Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1976

Отец: Пономарев Владимир Владимирович

Мать: Пономарева Ольга Николаевна

Бракосочетание
Около 1999

Жена: Пономарева Марина Валерьевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.02.2001

Дочь: Пономарева Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Пономарева Марина Валерьевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Марина Валерьевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close