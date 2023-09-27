Курамшин Иршат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курамшин Иршат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина Джамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина Джамиля

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина Джамиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курамшина Джамиля

Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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