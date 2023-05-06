Кулепова Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1985
Отец: Кулепов Виктор Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.2008
Дочь: Киселёва Анна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.10.2011
Сын: Киселёв Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно