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Александра Павловна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.02.1889 ст.

Дата смерти

31.03.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
12.02.1889 ст.

Отец: Павел Гаврилович

Мать: Мария Давыдовна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.02.1889 Вилина Александра Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович Вилина мать жена Мария Давыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Калихновщины к... Показать все
Смерть
31.03.1889 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.03.1889 Вилина крестьянская дочь Александра Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-332N?i=564&cat=754352... Показать все