Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения12.02.1889 ст.
Дата смерти31.03.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1889 ст.
Отец: Павел Гаврилович
Мать: Мария Давыдовна
Афанасьевская церковь 12.02.1889 Вилина Александра Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович Вилина мать жена Мария Давыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Калихновщины к... Показать все
Смерть
31.03.1889 ст.
Афанасьевская церковь 31.03.1889 Вилина крестьянская дочь Александра Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-332N?i=564&cat=754352... Показать все