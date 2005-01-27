Демченко (Синицына) Мария
Место рождения
Дата рождения18.08.1914
Дата смерти27.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1914
Рождение ребёнка
09.06.1937
Сын: Демченко Анатолий
Отец ребёнка: Демченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1939
Сын: Демченко Александр
Отец ребёнка: Демченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Отрощенко Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Демченко Владимир Иванович
Бракосочетание
07.04.1980
Смерть
27.01.2005