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Демченко (Синицына) Мария

Место рождения

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.08.1914

Дата смерти

27.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1914

Отец: Синицин Порфирий Яковлевич

Мать: Синицына Ирина Федоровна

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.06.1937

Сын: Демченко Анатолий

Отец ребёнка: Демченко Владимир Иванович

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Демченко Александр

Отец ребёнка: Демченко Владимир Иванович

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Отрощенко Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Демченко Владимир Иванович

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
07.04.1980

Муж: Демченко Владимир Иванович

Смерть
27.01.2005
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