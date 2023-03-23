Карташова (Моисеева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1986
Дочь: Липатова Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Карташов Виктор Джонсонович
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно