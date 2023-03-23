Карташова (Моисеева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Моисеева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1986

Дочь: Липатова Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Карташов Виктор Джонсонович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Виктор Джонсонович

Смерть
Неизвестно
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