Красильникова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красильников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ваганов Михаил Иосипович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ромодановская Александра Иосифовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно