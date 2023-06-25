Красильникова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красильников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ромодановская Александра Иосифовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно