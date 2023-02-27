Рогозин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Рогозин Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно