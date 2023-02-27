Рогозин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Рогозин Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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