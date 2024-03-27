Акжигитов Ибрагим Абдулазизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитов Ибрагим Абдулазизович

Место рождения

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акжигитов Абдулкадир

Мать: (Байкина) Тайбя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акжигитова Хадича Алимжановна

Рождение ребёнка
04.02.1902

Сын: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Мать ребёнка: Акжигитова Хадича Алимжановна

Рождение ребёнка
27.11.1908

Дочь: Крапаева (Акжигитова) Зягидя

Мать ребёнка: Акжигитова Хадича Алимжановна

Рождение ребёнка
27.11.1908

Дочь: Крапаева (Акжигитова) Зягидя

Мать ребёнка: Акжигитова Хадича Алимжановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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