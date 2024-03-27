Акжигитов Ибрагим Абдулазизович
Место рожденияПензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акжигитов Абдулкадир
Мать: (Байкина) Тайбя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1902
Сын: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Мать ребёнка: Акжигитова Хадича Алимжановна
Рождение ребёнка
27.11.1908
Дочь: Крапаева (Акжигитова) Зягидя
Мать ребёнка: Акжигитова Хадича Алимжановна
Рождение ребёнка
27.11.1908
Дочь: Крапаева (Акжигитова) Зягидя
Мать ребёнка: Акжигитова Хадича Алимжановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно