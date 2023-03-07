Кудрявцев Прокофей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Кудрявцев Андрей Власов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Кудрявцев Естифей Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Кудрявцев Леонтий Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Лукерья Прокофьева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754