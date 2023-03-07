Кудрявцев Прокофей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Прокофей Андреев

Кудрявцев Прокофей Андреев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Кудрявцев Андрей Власов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Кудрявцев Естифей Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Кудрявцев Леонтий Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Лукерья Прокофьева

Мать ребёнка: не указана

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1754
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close