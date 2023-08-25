Сметанина Наталья Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1908
Сын: Сметанин Александр Семенович
Отец ребёнка: Сметанин Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Сметанин Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Сметанин Семен Кузьмич
Смерть
Неизвестно