Сметанина Наталья Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина Наталья Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1908

Сын: Сметанин Александр Семенович

Отец ребёнка: Сметанин Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сметанин Иван Семенович

Отец ребёнка: Сметанин Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Сметанин Семен Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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