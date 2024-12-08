Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоромецкий Алексей Федосович
Рождение ребёнка
26.07.1940
Дочь: Кузнецова Хоромецкая Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Хоромецкий Алексей Федосович
Кошевичи, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоромецкий Алексей Федосович
Смерть
1965