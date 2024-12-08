Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна

Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна

Место рождения

Хвойня, Петриковский район, Гомельская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Минич Иван Сергеевич?

Мать: Минич Марыля (Мария) Ивановна

Хвойня, Петриковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоромецкий Алексей Федосович

Рождение ребёнка
01.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоромецкий Алексей Федосович

Рождение ребёнка
26.07.1940

Дочь: Кузнецова Хоромецкая Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Хоромецкий Алексей Федосович

Кошевичи, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоромецкий Алексей Федосович

Смерть
1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.