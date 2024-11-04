Мезрин Симон Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Мезрин Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Чашникова (Мезрина) Олимпиада Симоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1906