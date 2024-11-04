Мезрин Симон Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрин Симон Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Мезрин Савва

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мезрин Иван Симонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Чашникова (Мезрина) Олимпиада Симоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1906

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