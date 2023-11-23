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Псищев Сергей Евграфов

Место рождения

москва, город Москва, Россия

Дата рождения

04.09.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1853

Отец: Псищев Евграф Алексеев

Мать: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Псищева) Варвара Сергеева

Мать ребёнка: Псищева Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Псищева) Вера Сергеева

Мать ребёнка: Псищева Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева

Мать ребёнка: Псищева Ирина Петрова

Рождение ребёнка
22.08.1883

Дочь: Шевченко (Псищева) Лидия Сергеева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
22.08.1883

Дочь: Шевченко (Псищева) Лидия Сергеева

Мать ребёнка: Псищева Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Свешникова (Псищева) Варвара Сергеева

Мать ребёнка: ?

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