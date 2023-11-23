Псищев Сергей Евграфов
Место рождениямосква, город Москва, Россия
Дата рождения04.09.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Псищева) Варвара Сергеева
Мать ребёнка: Псищева Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Псищева) Вера Сергеева
Мать ребёнка: Псищева Ирина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева
Мать ребёнка: Псищева Ирина Петрова
Рождение ребёнка
22.08.1883
Дочь: Шевченко (Псищева) Лидия Сергеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
22.08.1883
Дочь: Шевченко (Псищева) Лидия Сергеева
Мать ребёнка: Псищева Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Свешникова (Псищева) Варвара Сергеева
Мать ребёнка: ?