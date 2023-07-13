Антонов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антонов Пётр Демьянович

Мать: Антонова Евдокия Анатольевна

Рождение ребёнка
12.11.2009

Сын: Антонов Арсений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.2013

Дочь: Антонова София Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.07.2020

Дочь: Антонова Милана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Ольга Викторовна

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