Антонов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.2009
Сын: Антонов Арсений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.2013
Дочь: Антонова София Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.07.2020
Дочь: Антонова Милана Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно