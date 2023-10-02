Гөлсәгыйдә Әхтәм кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гөлсәгыйдә Әхтәм кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1856 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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