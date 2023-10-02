Гөлсәгыйдә Әхтәм кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1856 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно