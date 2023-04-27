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Кожуховская Домна Михайловна

Место рождения

Иржи Красноярский край

Дата рождения

06.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927

Отец: Тохтин Михаил Сергеевич

Мать: Тохтина Мария Патаповна

Иржи Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1949

Дочь: Кожуховская Александиа Петровнс

Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович

Рождение ребёнка
?.09.1954

Сын: Кожуховский Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Кожуховская Людмила Петровна

Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович

Рождение ребёнка
14.01.1956

Сын: Кожуховский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович

Рождение ребёнка
14.07.1959

Сын: Кожуховский Василий Петрович

Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович

Рождение ребёнка
01.04.1961

Дочь: Спиридонова Альбина Петровна

Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович

Рождение ребёнка
10.04.1964

Дочь: Кожуховская Валентина Петровна

Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович

Рождение ребёнка
25.01.1966

Дочь: Кожуховская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович

Смерть
Неизвестно