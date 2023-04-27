Кожуховская Домна Михайловна
Место рожденияИржи Красноярский край
Дата рождения06.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927
Отец: Тохтин Михаил Сергеевич
Мать: Тохтина Мария Патаповна
Иржи Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1949
Дочь: Кожуховская Александиа Петровнс
Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович
Рождение ребёнка
?.09.1954
Сын: Кожуховский Виктор Петрович
Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Кожуховская Людмила Петровна
Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович
Рождение ребёнка
14.01.1956
Сын: Кожуховский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович
Рождение ребёнка
14.07.1959
Сын: Кожуховский Василий Петрович
Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович
Рождение ребёнка
01.04.1961
Дочь: Спиридонова Альбина Петровна
Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович
Рождение ребёнка
10.04.1964
Дочь: Кожуховская Валентина Петровна
Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович
Рождение ребёнка
25.01.1966
Дочь: Кожуховская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кожуховский Пëтр Никандрович
Смерть
Неизвестно