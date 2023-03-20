Флагге (Флягге) Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флагге (Флягге) Александр Михайлович

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Место рождения

Пруссия

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Флагге (флягге) ?

Мать: ?

Пруссия
Рождение ребёнка
14.05.1823

Сын: Флагге (флягге) Николай Александрович

Мать ребёнка: Флагге Глафира Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1826

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Флагге Глафира Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.01.1828

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Флагге Глафира Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.10.1830

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Флагге Глафира Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
учитель танцевания
Смерть
Неизвестно
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