Флагге (Флягге) Александр Михайлович
Место рожденияПруссия
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Флагге (флягге) ?
Мать: ?
Пруссия
Рождение ребёнка
14.05.1823
Сын: Флагге (флягге) Николай Александрович
Мать ребёнка: Флагге Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1826
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Флагге Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1828
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Флагге Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1830
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Флагге Глафира Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель танцевания
Смерть
Неизвестно