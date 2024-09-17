Осыпкин Пётр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1929
Дата смерти?.10.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1929
Отец: Осыпкин Антон
Проживали в г.Ленинграде, ул. Крапоткина, д.17, кв.53
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осыпкина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
18.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осыпкина Вера Николаевна
Смерть
?.10.1974
Умер в лесу во Всеволожский районе, Матокса, на болоте Борисова Грива.