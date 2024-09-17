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Осыпкин Пётр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1929

Дата смерти

?.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1929

Отец: Осыпкин Антон

Мать: Осыпкина Анна Александровна

Проживали в г.Ленинграде, ул. Крапоткина, д.17, кв.53
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осыпкина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
18.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осыпкина Вера Николаевна

Смерть
?.10.1974
Умер в лесу во Всеволожский районе, Матокса, на болоте Борисова Грива.

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