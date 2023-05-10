Бесова Лукия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Сын: Бесов Трофим Андреев
Отец ребёнка: Бесов Андрей Потапов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Бесов Андрей Потапов
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Отец ребёнка: Бесов Андрей Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бесов Андрей Потапов
Смерть
Неизвестно