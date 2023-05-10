Бесова Лукия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесова Лукия Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1834 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Бесов Трофим Андреев

Отец ребёнка: Бесов Андрей Потапов

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Бесов Андрей Потапов

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Бесов Афиноген Андреев

Отец ребёнка: Бесов Андрей Потапов

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Андрей Потапов

Смерть
Неизвестно