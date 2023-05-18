Жабина Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Жабин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
12.01.1837
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО Ф173-15-301, л.100
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно