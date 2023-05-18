Жабина Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Авдотья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Жабин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
12.01.1837

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО Ф173-15-301, л.100
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно