Кожина (Кузнецова) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Кузнецова) Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Петр Матвеев

Мать: Кузнецова Мария Казьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Геннадий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Геннадий ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Геннадий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно