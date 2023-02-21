Луценко Елизар Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Елизар Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1927 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Божок Лидия Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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