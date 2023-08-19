Фалелеев Прокопий (Пронька) Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалелеев Прокопий (Пронька) Савин

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Около 1645 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645 ст.

Отец: Фалелеев Савва (Савка)

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.

Сын: Фалелеев Давыд (Давыдко) Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.

Сын: Фалелеев Денис (Дениско) Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1670 ст.

Сын: Фалелеев Иван (Ивашко) Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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