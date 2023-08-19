Фалелеев Прокопий (Пронька) Савин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1645 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645 ст.
Отец: Фалелеев Савва (Савка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.
Сын: Фалелеев Давыд (Давыдко) Прокопьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.
Сын: Фалелеев Денис (Дениско) Прокопьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1670 ст.
Сын: Фалелеев Иван (Ивашко) Прокопьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно