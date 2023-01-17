Онисия Иродионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онисия Иродионова

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Место рождения

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1787 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Муж

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1853 г.р.
Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1860 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: (И)Родион Васильев

Мать: Ксенья Матвеева

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Гурий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Димитриев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Димитриев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Димитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Димитриев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Синклитикия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Димитриев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Димитриев

Смерть
Неизвестно
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