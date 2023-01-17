Онисия Иродионова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: (И)Родион Васильев
Мать: Ксенья Матвеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Гурий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Димитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Димитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Димитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Димитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Синклитикия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Димитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Димитриев
Смерть
Неизвестно