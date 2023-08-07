Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Петр Иванович

Мать: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.12.1774

Сын: Степан Борисович

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Акулина Борисовна

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Борисович

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
11.09.1777

Дочь: Федора Борисовна

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Зиновий Борисович

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Егор Борисович

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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