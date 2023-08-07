Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Петр Иванович
Мать: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.12.1774
Сын: Степан Борисович
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Акулина Борисовна
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Борисович
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
11.09.1777
Дочь: Федора Борисовна
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Зиновий Борисович
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Егор Борисович
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно