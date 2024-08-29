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Табарова Анна Дмитриевна

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1897

Муж: Табаров Михаил Николаевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Табаров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Табарова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Табарова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Табаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Табарова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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