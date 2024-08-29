Табарова Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1898
Сын: Табаров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Табарова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Табарова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Табарова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Табаров Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно