Кашенков Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашенков Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашенков Александр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашенков Александр Константинович

Мать ребёнка: Кашенкова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашенков Сергей Константинович

Мать ребёнка: Кашенкова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашенкова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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