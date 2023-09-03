Кашенков Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кашенков Александр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашенков Александр Константинович
Мать ребёнка: Кашенкова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашенков Сергей Константинович
Мать ребёнка: Кашенкова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашенкова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно