Голубев Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1905
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Крещение
10.01.1905
Священник Сергей Серов Голубев Алексей Илларионович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Голубева Васса Владимировна. Мать. Православная Синицын Иван Афанасьевич. Восприемник. Казак Чеснок... Показать все
Смерть
Неизвестно