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Голубев Константин Алексеевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

09.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1869 г.р.

Мать

До 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1905

Отец: Голубев Алексей Илларионович

Мать: Голубева Васса Владимировна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Крещение
10.01.1905
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Сергей Серов Голубев Алексей Илларионович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Голубева Васса Владимировна. Мать. Православная Синицын Иван Афанасьевич. Восприемник. Казак Чеснок... Показать все
Смерть
Неизвестно
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