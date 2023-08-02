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Бежана
Бежана
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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Ярослав
970 г.р.
Дети
Давыд
989 г.р.
Добавил:
СБ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
989
Сын:
Давыд
Отец ребёнка:
Ярослав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ярослав
Смерть
Неизвестно
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