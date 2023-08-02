Бежана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

970 г.р.

Дети

989 г.р.

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
989

Сын: Давыд

Отец ребёнка: Ярослав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярослав

Смерть
Неизвестно
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