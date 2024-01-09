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Боталов Егор Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Боталов Спиридон Кондратьевич

Мать: Боталова Фекла Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Боталова Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Боталова Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Боталова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Боталова Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
15.09.1854

Сын: Боталов Иван Егорович

Мать ребёнка: Боталова Феврония Егоровна

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1858

Сын: Боталов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Боталова Феврония Егоровна

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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