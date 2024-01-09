Боталов Егор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Боталова Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Боталова Феврония Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Боталова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Боталова Феврония Егоровна
Рождение ребёнка
15.09.1854
Мать ребёнка: Боталова Феврония Егоровна
Рождение ребёнка
01.08.1858
Мать ребёнка: Боталова Феврония Егоровна
Смерть
Неизвестно