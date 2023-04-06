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(Кушнеревич) Анна Иванова

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Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

13.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1903

Отец: Кушнеревич Иван Семенов

Мать: Кушнеревич Татьяна Дионисиева

Ботово, Пинский район, Брестская область
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