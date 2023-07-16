Чемоданов Григорий Никонорович
Место рожденияпочинок Лебедевский, Орловского уезда, Вятской губернии
Дата рождения21.01.1902
Дата смерти12.02.1986
ПолМужской
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Место
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Рождение
21.01.1902
Отец: Чемоданов Никанор (Никонор) Назарьевич
починок Лебедевский, Орловского уезда, Вятской губернии
Рождение ребёнка
30.10.1931
Дочь: Тюфякова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Чемоданова Ефросиния Ивановна
деревня Обаимы, Халтуринский район, Кировской области
Смерть
12.02.1986