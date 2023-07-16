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Чемоданов Григорий Никонорович

Место рождения

починок Лебедевский, Орловского уезда, Вятской губернии

Дата рождения

21.01.1902

Дата смерти

12.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1902

Отец: Чемоданов Никанор (Никонор) Назарьевич

Мать: Чемоданова Фекла (Феклиния) Афанасьевна (Афанасьевна)

починок Лебедевский, Орловского уезда, Вятской губернии
Рождение ребёнка
30.10.1931

Дочь: Тюфякова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Чемоданова Ефросиния Ивановна

деревня Обаимы, Халтуринский район, Кировской области
Смерть
12.02.1986
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