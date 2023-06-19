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Чистяков Алексей Матвеев

Место рождения

Конюшино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.03.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1870 ст.

Отец: Матвей Филиппов

Мать: Александра Евграфова

Конюшино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Александр Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.

Дочь: Феоктистова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Конюшино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно