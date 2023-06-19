Чистяков Алексей Матвеев
Место рождения
Дата рождения08.03.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1870 ст.
Отец: Матвей Филиппов
Мать: Александра Евграфова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Александр Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.
Дочь: Феоктистова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно