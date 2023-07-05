Арсений Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Арсеньевна
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Арсеньевна
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Арсеньевна
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Егор Арсеньевич
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851