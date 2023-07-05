Арсений Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсений Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Арсеньевна

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Арсеньевна

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Арсеньевна

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Егор Арсеньевич

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1851
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область