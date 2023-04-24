Чернов Аркадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти18.08.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
13.10.1954
Сын: Чернов Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Чернова Нина Станиславовна
Рождение ребёнка
18.12.1957
Сын: Чернов Станислав Аркадьевич
Мать ребёнка: Чернова Нина Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1970