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Чернов Аркадий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

18.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Чернов Владимир Николаевич

Мать: Чернова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
13.10.1954

Сын: Чернов Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Чернова Нина Станиславовна

Рождение ребёнка
18.12.1957

Сын: Чернов Станислав Аркадьевич

Мать ребёнка: Чернова Нина Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Нина Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Нина Станиславовна

Смерть
18.08.1970