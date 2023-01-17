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Ульян Егоров

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Синицын Егор Никифоров

Мать: Синицына Марфа Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокия Ульянова

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Синицын Иван Ульянов

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Матрона Ульянова

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Анна Ульянова

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Синицын Козьма Ульянов

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1834
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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