Ульян Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Синицын Егор Никифоров
Мать: Синицына Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокия Ульянова
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Синицын Иван Ульянов
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Матрона Ульянова
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Анна Ульянова
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеева
Смерть
1834