Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Харламов Степан Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Васильев
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Васильев
Смерть
Неизвестно