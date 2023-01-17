Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Харламов Степан Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Васильев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Васильев

Смерть
Неизвестно
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