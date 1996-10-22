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Гайсина Ильвина Ильфаковна

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Место рождения

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1996

Отец: Гайсин Ильфак Анварович

Мать: Гайсина Расима Тухватулловна

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан