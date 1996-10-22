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Гайсина Ильвина Ильфаковна
Гайсина Ильвина Ильфаковна
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Место рождения
Новопучкаково
, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
22.10.1996
Пол
Женский
Отец
Гайсин Ильфак Анварович
1969 г.р.
Мать
Гайсина (Гайбадуллина) Расима Тухватулловна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1996
Отец:
Гайсин Ильфак Анварович
Мать:
Гайсина Расима Тухватулловна
Новопучкаково
, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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