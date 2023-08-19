Шипилов Дмитрий Ф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилов Дмитрий Ф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1939

Сын: Шипилов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипилова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Шипилова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипилов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипилова Наталья Семёновна

Смерть
1941
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