Шипилов Дмитрий Ф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1939
Мать ребёнка: Шипилова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Шипилова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипилов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Шипилова Наталья Семёновна
Смерть
1941