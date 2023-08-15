Половкова (Ромахова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половкова (Ромахова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1902

Отец: Ромахов Михаил Ефимович

Мать: Ромахова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Половков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Половков Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Половков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Половков Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половков Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Половков Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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