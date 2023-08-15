Половкова (Ромахова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1902
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Половков Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Половков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Половков Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Половков Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно