Черешнева (Голева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1959
Сын: Черешнев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Черешнев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черешнев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черешнев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно