Черешнева (Голева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черешнева (Голева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1959

Сын: Черешнев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Черешнев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черешнев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черешнев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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