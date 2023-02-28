Ермолаев Леонид Брониславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Леонид Брониславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Бронислав

Мать: Ермолаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мудрова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудрова Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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