Ермолаев Леонид Брониславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Бронислав
Мать: Ермолаева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мудрова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мудрова Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно